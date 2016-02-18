Угорщина готова відгородитися парканом і від Румунії

Про це заявив міністр апарату прем'єр-міністра Угорщини Янош Лазар, передає Reuters.

"Ми готові звести технічний бар'єр також на румунському кордоні. Сьогодні є великі шанси, що цього не вдасться уникнути", - сказав він.

Представник уряду також заявив, що Угорщина та "Вишеградська четвірка", до якої належать також Польща, Словаччина та Чехія, вважають, що потік біженців має бути зупинений переважно на кордонах Греції.

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"Основне питання - ми допоможемо балканським країнам чи ні", - сказав Лазар.

За його словами, якщо між Грецією та кордоном Шенгенської зони не буде "другої лінії оборони", то Європа залишить балканські країни наодинці з проблемою міграції.

Нагадаємо, що у 2015 році, щоб стримати потік шукачів притулку, Угорщина встановила паркан з колючого дроту на кордоні з Сербією, а також тимчасово встановлювала паркан на кордоні зі Словенією.

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