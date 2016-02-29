Меркель назвала міграційну кризу найважчим випробуванням за час перебування при владі

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу ARD, передає Lenta.ru. При цьому вона вважає правильними заходи, які були вжиті для вирішення питання з мігрантами. "На сьогоднішній момент криза міграції - найбільше випробування за час мого перебування на цій посаді. Але поки я канцлер, я вирішую ті проблеми, з якими зустрічається країна. Кращий шлях при цьому - також захищати спокій та інтереси Німеччини", - сказала Ангела Меркель.

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Канцлер підкреслила, що для вирішення проблеми з мігрантами необхідний час. "Це важкий шлях. Це дуже важлива фаза в нашій історії", - заявила вона.

Канцлер уточнила, що одностороннє закриття кордону не вирішить проблему. "Це саме те, чого я зараз боюся: один закриє свій кордон, а інший буде страждати. Це не моя Європа", - сказалаАнгела Меркель, додавши, що основною її метою при вирішенні міграційної кризи є збереження єдності Європи.

Ангела Меркель займає посаду канцлера Німеччини з листопада 2005 року. У січні поточного року повідомлялося, що рейтинг політика пішов вниз з початку європейської міграційної кризи. Згідно з опитуваннями, 40% жителів Німеччини, які є нащадками мігрантів, вважають, що країна повинна приймати менше біженців. З ними згодні 45% корінних жителів і 24% самих мігрантів.