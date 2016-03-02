Клінтон і Трамп лідирують на праймеріз у США

На нинішньому етапі президентських виборів у США політики змагаються за право балотуватися в президенти від своєї партії, передає ВВС Україна.

І Клінтон, і Трамп обігнали однопартійців-суперників у таких штатах як Алабама, Джорджія, Теннессі та Вірджинія.

Водночас у Техасі та Оклахомі Трамп поступився Теду Крузу.

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Суперник Клінтон Берні Сандерс виграв попередні вибори у чотирьох штатах.

Усього у "Супервівторок" голосували 11 штатів. Варто зазначити, що вибори президента США відбудуться 8 листопада.

За результатами попередніх праймеріз у чотирьох штатах Дональд Трамп є лідером серед республіканців, Гіларі Клінтон - серед демократів.