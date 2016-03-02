ЗМІ дізналися про результати психіатричного огляду підозрюваної у вбивстві дитини в Москві
Няня Гюльчехра Бобокулова, підозрювана у вбивстві дитини на північному заході Москви, в момент скоєння злочину перебувала в стані гострого психічного розладу.
Про це повідомило ТАСС джерело в правоохоронних органах. За його словами, після затримання Бобокулова була оглянута психіатром, який зробив такий висновок.
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Вранці 2 березня підозрювана була доставлена в Пресненський суд Москви для обрання запобіжного заходу. Їй планується провести психолого-психіатричну експертизу. Стосовно жінки порушено справу за статтями "вбивство малолітньої", "умисне знищення майна шляхом підпалу" і "завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму".
Як повідомлялося, 1 березня, на батьківщині, в Узбекистані, Бобокуловой в 1999 році був поставлений діагноз «шизофренія».
Бобокулова була затримана 29 лютого біля метро «Жовтневе Поле». Одягнена в хіджаб жінка з відтятою дитячою головою в руках погрожувала підірвати себе. Сапери, які обстежили місце події, вибухівки не виявили.
Громадянка Узбекистану 1977 року народження працювала нянею в сім'ї, що мешкає у будинку на вулиці Народного Ополчення. За даними слідства, дочекавшись, коли батьки зі старшою дитиною підуть з дому, Бобокулова вбила підопічну і підпалила квартиру.