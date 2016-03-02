Підозрювана у вбивстві дитини в Москві пояснила свій вчинок "наказом Аллаха" (фото)

Про це передає кореспондент РБК з Пресненського суду Москви. Бобокулову доставили в суд сьогодні вранці, в ході засідання суд розгляне клопотання слідства, яке просить обрати їй запобіжний захід у вигляді арешту. Вона також сказала журналістам, що не заперечує проти свого арешту. "Згодна з мірою запобіжного заходу", - сказала жінка.

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Обґрунтовуючи необхідність арешту, слідчий заявив, що вона може тиснути на свідків і зв'язатися зі своїми підбурювачами. При цьому слідство не уточнило, хто ці люди.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого громадянка Узбекистану Гюльчехра Бобокулова була затримана біля станції метро «Жовтневе Поле» в Москві, в руках у неї була голова дитини. Пізніше з'ясувалося, що жінка працювала нянею маленької дівчинки в московській родині. Дочекавшись, поки батьки підуть, вона, за версією слідства, обезглавила дитину і підпалила квартиру.