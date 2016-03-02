Московський суд арештував підозрювану у вбивстві дитини няню

"Обрати щодо Бобокулової Гюльчехри запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці", - заявила суддя Тетяна Васюченко, оголошуючи постанову. У суді Бобокулова була небагатослівна, тільки заявила про згоду на арешт і розповіла про себе.

Слідчий в суді зазначив, що за 48 годин звинувачення фігурантці резонансної справи висунути не встигли, пише kommersant.ru

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За попередніми даними, жінка, затримана 29 лютого з головою дівчинки біля метро "Жовтневе поле", була в неосудному стані. За словами заступника начальника поліції з оперативної роботи УВС СЗАТ ГУ МВС по Москві Валерія Крученкова, після того як на місце події підтягнулись додаткові сили, почалися переговори з жінкою, вона виконала вимоги поліції, лягла на землю і лежала протягом 20 хв. В той момент у працівників не було підстав стріляти в неї.

Потім, за словами Крученкова, жінка встала і пішла в бік поліцейських, тому що "просто замерзла лежати". "Було два рішення питання: або стріляти на ураження, або застосовувати фізичну силу. Співробітник прийняв друге рішення, на мій погляд, це було досить ризиковано", - сказав Крученков. За його даними, з того моменту, коли жінку помітили, до її затримання пройшло 35-40 хв.

38-річна громадянка Узбекистану Гюльчехра Бобокулова підозрюється у вбивстві чотирирічної дитини, за якою доглядала в якості няні. За інформацією слідства, Бобокулова, "дочекавшись поки батьки зі старшою дитиною покинуть квартиру, з невідомих причин скоїла вбивство, підпалила квартиру і зникла". Потім одягнена у все чорне жінка з головою дитини в руках вирушила до станції метро "Жовтневе поле", де погрожувала підірвати себе.