Слідом за "джунглями" Кале влада Франції знесе табір мігрантів в Дюнкерку

Про це повідомили Бі-бі-сі в організації "Лікарі без кордонів". Їм радять переїхати в новий табір, який "Лікарі без кордонів" організували в кілометрі від цього.

Читайте такожСуд Франції дозволив знести частину табору мігрантів у Кале і переселити їх

29 лютого влада Франції почала знесення табору мігрантів у Кале, відомого як "джунглі". Табір являв собою невелике містечко зі своїми магазинами, кафе і релігійними установами.

При знесенні табору поліція застосовувала до мігрантів, які його населяли сльозогінний газ, деякі будови табору загорілися. Сьогодні знесення табору було продовжено.

Мігрантам з Кале запропонували розміститися в більш ніж 100 спеціальних центрах у Франції або в контейнерах, що обігріваються, поруч з "джунглями", які зносять. Однак в основному вони попрямували в інші табори для мігрантів, насамперед в Дюнкерк.

Дюнкерк - портове місто, що знаходиться на березі Ла-Маншу. Мігранти вважають, що звідси можна потрапити у Великобританію, де умови життя будуть кращі