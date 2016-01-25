Влада Кале просить ввести війська, щоб впоратися з мігрантами

Про це він заявив журналістам, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Така реакція була викликана штурмом мігрантами порту Кале, який відбувся в суботу.

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Як повідомляв УНІАН, 23 січня 200 мігрантів увірвалися в порт після демонстрації на підтримку мігрантів, деякі з них навіть сіли на передні палуби британського порома.

"Тільки армія здатна відновити безпеку в Кале", - зазначив Ксав'є Бертран. "Ми не хочемо трагедії в місті, але це саме те, що станеться, якщо не буде сильної реакції", - зазначив він.

Ксав'є Бертран також закликав президента Франції Франсуа Олланда відвідати Кале і стати свідком катастрофічної ситуації з мігрантами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції в результаті зіткнень поліції з мігрантами в так званих "джунглях" - стихійному наметовому містечку поблизу Кале були поранені 16 силовиків.