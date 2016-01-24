У Франції мігранти увірвалися в порт - перевізники просять ввести армію для охорони Кале

Після чергового штурму нелегальними мігрантами порома у французькому порту Кале голова британської компанії вантажних перевезень заявив, що влада Франції повинна задіяти військові підрозділи для охорони порту, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Понад півсотні мігрантів зуміли прорватися на борт порома британської компанії P&O Ferries. В результаті порт довелося тимчасово закрити, і всі роботи в Кале в ніч на неділю були призупинені.

Річард Бернетт, виконавчий директор компанії Road Haulage Association, закликав владу перейти від слів до рішучих заходів.

За його словами, рано чи пізно побоювання його колег обернуться реальністю - жертвою подібних проникнень може стати водій вантажівки, який прямує в Британію.

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Цей інцидент стався під час демонстрації на підтримку нелегальних мігрантів, які живуть в наметовому таборі біля порту.

Демонстранти виступали проти посилених заходів безпеки, які, на їхню думку, ведуть до загибелі людей. Крім того, вони незадоволені якістю життя у своєму таборі.

У стихійному наметовому містечку постійно живуть близько 4 тисяч осіб, які не втрачають надії пробратися до Великобританії, де розраховують отримати притулок.

Переважно це біженці та економічні мігранти з Північної Африки та країн Близького Сходу. Умови життя в таборі вони самі називають нестерпними.