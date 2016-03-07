Жириновський закликав направити до Києва російський спецназ

Одіозний російський політик, лідер партії ЛДПР, Володимир Жириновський закликав "жорстко реагувати" на ситуацію навколо посольства РФ в Україні, повідомляє Украинская правда з посиланням на відповідний коментар політика на офіційному сайті його партії.

"У зв'язку з неможливістю нормальної роботи посольства Росії в Україні вважаємо за доцільне різко скоротити наш персонал і відкликати посла в Москву, а в Київ для захисту посольства направити роту спецназу", - йдеться в повідомленні.

"Не можна допускати того насильства, що відбувається в ці дні в Києві. Потрібні жорсткі заходи щодо захисту дипломатів", - заявив Жириновський.

Як відомо, у неділю, 6 березня, біля будівлі посольства РФ у Києві пройшла акція протесту. Пікетники, які вимагали звільнення з російського СІЗО української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, закидали будівлю посольства яйцями.

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За словами прес-аташе Олега Гришина, посольство Росії направило 6 березня в МЗС України "ноту протесту, бо вночі (на неділю) був напад, розбили кілька машин, закидали посольство файєрами й димовими шашками".

7 березня біля будівлі посольства РФ в Україні пройшов нечисленний мітинг з вимогою звільнити українку Савченко.