Біля будівлі ФСБ у Москві учасників акції на підтримку Савченко силовики завантажили в автозак (фото)

Поліція в Москві затримала кількох учасників акції на підтримку української льотчиці Надії Савченко.

Як повідомив кореспондент «Новой газеты», близько 19:00 (мск) біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі в Москві поліцейські завадили пікету активістів, які тримали в руках плакати з написами на підтримку Савченко, яка нині тримає суху голодовку. Учасників акції затримали і відвезли в автозаку.

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Одна з учасниць акції повідомила «Новой газете», що правоохоронці відвезли у відділення поліції трьох учасників акції. За її словами, серед затриманих є молода людина з інвалідністю.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Сьогодні українських консулів допустили до Савченко в СІЗО, після її відвідин вони заявили, що стан здоров'я льотчиці погіршився. Однак українських медиків не допускають до льотчиці.