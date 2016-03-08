Мільярдер Майкл Блумберг відмовився від боротьби за пост президента США

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг відмовився від участі у виборах президента США, повідомляє Slon.ru з посиланням на Bloomberg View.

"Багато американців закликали мене балотуватися на пост президента в якості незалежного кандидата. Я ціную довіру, і серйозно обдумав це питання. Але, вивчивши дані, я ясно бачу, що не зміг би виграти, якби вступив у перегони", - пише Блумберг.

Мільярдер вважає, що не зумів би набрати потрібну для перемоги кількість голосів колегії вибірників. Більш того, його висунення незалежним кандидатом призвело б до обрання претендентів на посаду республіканців, мільярдера Дональда Трампа або сенатора від Техасу Теда Круза, оскільки Республіканська партія контролює обидві палати Конгресу.

"Це не той ризик, на який я б міг піти з чистою совістю", - пояснив Блумберг.

Підприємець уточнив, що не схвалює заяв Трампа та Круза. Він вважає заохочення Крузом імміграції позицією настільки ж небезпечною, як і у Трампа, який дозволяє собі робити різкі висловлювання в ході передвиборної кампанії. Колишній мер Нью-Йорка додав, що не готовий назвати кандидата, якого підтримає на виборах.

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Блумберг заявляв про можливу участь у виборах у лютому 2016 року. Наприкінці 2013 року він залишив посаду мера Нью-Йорка, який обіймав з 2002 року. Блумберг займає восьме місце в списку мільярдерів за версією Forbes. Його статок оцінюється в 40 мільярдів доларів. У 1990 році бізнесмен заснував новинне агентство Bloomberg.