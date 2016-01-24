Трамп: я можу вистрілити в кого-небудь і не втрачу виборців

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що володіє найвищим рівнем підтримки виборців, передає Газета.ru з посиланням на CNN.

"Я можу встати посеред П'ятої авеню і вистрілити в кого-небудь. І я не втрачу виборців", - повідомив Трамп.

Під час репліки він зробив жест рукою у вигляді пострілу, спрямованого в камеру.

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Зазначається, що заява мільярдера яскраво звучить у контексті дискусії про володіння зброєю і збройне насильство.

За обмежувальні заходи виступає в першу чергу президент США Барак Обама, який раніше повідомив, що не має наміру підтримувати кандидатів, які виступають проти цих заходів.

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П'ята авеню - символ Нью-Йорка, одна з основних вулиць Манхеттена, на ній розташовані в тому числі Емпайр-стейт-білдінг та Метрополітен-музей.