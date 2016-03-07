Глава Мексики порівняв республіканця Трампа з Гітлером та Муссоліні

Президент Мексики Пенья Ньєто розкритикував ідею кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа відокремити дві країни стіною, повідомляє ТСН.ua.

"Мексиканець заявив, що Мехіко фінансувати цей проект не буде. В цілому "різкий тон" Трампа не сподобався Ньєто", - йдеться в повідомленні.

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На думку президента Мексики, американець пішов тим самим шляхом, що й диктатори ХХ століття Адольф Гітлер та Беніто Муссоліні.

"Ось так Муссоліні прийшов до влади, так Гітлер прийшов. Вони скористалися проблемами, пережитими людством після економічної кризи", - пояснив Ньєто.

Він також додав, що з історії відомо, якими були наслідки діяльності цих диктаторів і чим їх політика завершилася для них самих.

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Раніше Трамп заявив, що якби був президентом, то міг би наказати американським військовим порушувати закон про підозрюваних. Потім він відхрестився від цих слів.