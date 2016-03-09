Давутоглу: Туреччина виконуватиме угоду з Грецією про реадмісію

Це підтвердив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу на зустрічі із своїм грецьким колегою Алексісом Ципрасом у вівторок, 8 березня, в місті Ізмірі, передає Deutsche Welle.

"Туреччина буде приймати біженців назад", - цитує слова Давутоглу агентство dpa. "За це ЄС прийме таку саму кількість біженців (з Туреччини. - Ред.)", - додав турецький прем'єр, коментуючи досягнуті останньої ночі на саміті ЄС-Туреччина домовленості. Він також зазначив, що для громадян Туреччини з червня поточного року буде запроваджено безвізовий режим для Шенгенської зони. Утім, єдності серед країн ЄС щодо цього рішення поки немає.

Угоду про реадмісію Греція та Туреччина уклали ще в 2002 році, однак вона не виконувалася. "Подальше виконання угоди про реадмісію Туреччиною повинно стати чітким сигналом мігрантам з безпечних третіх країн, що немає ані політичної волі, ані можливості, що вони потраплять в Європу", - наголосив грецький прем'єр Алексіс Ципрас.

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"Це - реальність, яку нам слід відверто донести до них, аби зупинити, зменшити цей нездоланий для наших країн потік", - додав глава грецького уряду на спільній прес-конференції з турецьким колегою, цитує Reuters.

Ципрас зазначив також, що країни об'єднають зусилля у боротьбі з нелегальними перевізниками біженців. Цьому сприятиме, зокрема, рішення про співпрацю берегової охорони двох держав, яке ухвалили відповідні міністри 8 березня.

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Як повідомляв УНІАН, попередня домовленість, націлена на зниження рекордного числа мігрантів у Європі, була досягнута на саміті ЄС-Туреччина в Брюсселі 7 березня. Європейські лідери погодилися значно збільшити фінансову підтримку Туреччини і сприяти введенню до кінця червня безвізового режиму для її громадян – в обмін на прийом Анкарою тих, кого в Європі визнають нелегальними мігрантами.