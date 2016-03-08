В ООН критикують умови угоди між Євросоюзом і Туреччиною з питань мігрантів

18:50, 08 березня 2016
Світ
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Попередня домовленість між керівництвом Євросоюзу і Туреччиною щодо повернення в цю країну тисяч мігрантів з країн Близького Сходу і Африки викликала побоювання і критичні оцінки.

REUTERS

У відомстві ООН у справах біженців наголошують, що колективне вислання іноземців заборонене міжнародним правом, передає радіо "Свобода". Директор європейського бюро Управління верховного комісара ООН у справах біженців Венсан Коштель заявив, що «втомився від розмов про нелегальних мігрантів». Він наголосив, що 91% прибулих на територію Греції –громадяни охоплених збройними конфліктами держав, таких як Ірак, Сирія і Афганістан.

Читайте такожЄС і Туреччина домовилися стосовно міграційної проблемиВенсан Коштель зазначив також, що Туреччина зробила для біженців більше, ніж ЄС, надавши притулок близько 2 млн 750 тис. людей, переважно з сусідньої Сирії.

Різко розкритикувала майбутню угоду Брюсселя з Анкарою й організація Amnesty International. На її думку, сторони опустилися до рівня нечесної і дріб’язкової торгівлі, яка не має нічого спільного з правами і гідністю людей, що вважаються в нинішній ситуації найбільш уразливими.

Попередня домовленість, націлена на зниження рекордного числа мігрантів у Європі, була досягнута на саміті ЄС-Туреччина в Брюсселі 7 березня. Європейські лідери погодилися значно збільшити фінансову підтримку Туреччини і сприяти введенню до кінця червня безвізового режиму для її громадян – в обмін на прийом Анкарою тих, кого в Європі визнають нелегальними мігрантами.

З відповідною пропозицією виступила Туреччина. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, британський прем’єр Девід Камерон і голова Європейської ради Дональд Туск привітали ініціативу, назвавши її проривом, але підкреслили, що на шляху до остаточного рішення ще чимало роботи.

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