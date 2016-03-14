Кількість загиблих внаслідок теракту в Анкарі зросла до 37 людей

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Мехмет Муеззіноглу, передає Бі-бі-сі. Сьогодні вранці померли ще 3 людини, які отримали важкі поранення.

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За словами міністра, в лікарнях міста залишається 71 потерпілий, 15 з них - у важкому стані.

У неділю ввечері начинений вибухівкою автомобіль вибухнув неподалік від парку Гювен, на перетині двох головних транспортних артерій столиці Туреччини.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за недільний напад.

Як повідомив УНІАН,у лютому в Анкарі стався теракт, внаслідок якого загинули близько 30 осіб. Тоді відповідальність за вибух взяла на себе курдське екстремістське угруповання.