У Туреччині назвали ім'я виконавця кривавого теракту в Анкарі

Згідно з ДНК-тестом, смертник, що підірвав себе минулого тижня в Анкарі, був громадянином Туреччини, а не сирійцем, як раніше стверджувала влада країни. Про це пише Reuters.

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Отримані зразки ДНК вказують, що вибух, жертвами якого стали 29 осіб, організував житель східного турецького міста Ван на ім'я Абдулбакі Сомер.

Це ж ім'я раніше називало курдське угруповання, яке взяло на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив у скоєнні теракту в Анкарі представників РПК, а також бійця з "Загонів народної самооборони" (YPG) сирійських курдів, який нібито безпосередньо здійснили вибух. За його даними, це був громадянин Сирії Саліх Неджар.

Вибух стався в Анкарі ввечері 17 лютого, в результаті нього загинули 28 людей, більше 60 отримали поранення. Вибух стався в годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.

Відповідальність за теракт в Анкарі 17 лютого взяло на себе діюче в Туреччині угрупування "Соколи свободи Курдистану" (TAK), яке вважається філією Робочої партії Курдистану (PKK).