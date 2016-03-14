Ердоган засудив вибух в Анкарі і пообіцяв покінчити з тероризмом

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті глави держави.

«Рішуче засуджуємо цей кривавий напад на наших громадян. Приношу співчуття рідним і близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», — заявив турецький лідер.

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Як зазначив Ердоган, Туреччина в останні роки стала регулярно піддаватися атакам терористів, пише Lenta.ru.

За його словами, ці атаки «загрожують єдності і згуртованості народу», і Анкара не відмовиться від боротьби з тероризмом. «Наша рішучість боротися з тероризмом ще більше посилюється... Наша боротьба буде успішно завершена, з тероризмом буде покінчено», — підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Анкари вибухнув автобус, начинений вибухівкою. За останніми даними, загинули 34 людини.