Ердоган засудив вибух в Анкарі і пообіцяв покінчити з тероризмом
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив вибух в Анкарі і пообіцяв покінчити з тероризмом.
Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті глави держави.
«Рішуче засуджуємо цей кривавий напад на наших громадян. Приношу співчуття рідним і близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», — заявив турецький лідер.
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Як зазначив Ердоган, Туреччина в останні роки стала регулярно піддаватися атакам терористів, пише Lenta.ru.
За його словами, ці атаки «загрожують єдності і згуртованості народу», і Анкара не відмовиться від боротьби з тероризмом. «Наша рішучість боротися з тероризмом ще більше посилюється... Наша боротьба буде успішно завершена, з тероризмом буде покінчено», — підкреслив президент.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Анкари вибухнув автобус, начинений вибухівкою. За останніми даними, загинули 34 людини.