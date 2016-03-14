Турецькі бомбардувальники вдарили по позиціях курдів в Іраку після теракту в Анкарі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву турецької армії. У бомбардуваннях брали участь 11 турецьких літаків, які завдали ударів по 18 цілям, в тому числі складах боєприпасів і місцях укриття бойовиків. Як уточнює агентство Anadolu, ударів, зокрема, завдавали дев'ять літаків F-16 і два F-4, передає РБК.

Авіаудари були завдані на наступний день після теракту в Анкарі, в якому, за останніми даними, загинули 37 людей і постраждала 71. Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув у районі Кизилай, який є популярним серед місцевих жителів.

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Як з'ясував телеканал Haberturk, підірваний автомобіль був викрадений ще 10 січня у літньої жінки в місті Шанлиурфа. У той же день його перегнали в Діярбакир. В Анкару транспортний засіб нібито перевезли 26 лютого.

Офіційно відповідальність за теракт на себе не взяло поки жодне угрупування, проте напередодні джерело Reuters повідомило, що в скоєнні теракту запідозрили Робочу партію Курдистану (РПК) або пов'язане з нею угруповання. Сьогодні співрозмовники агентства в органах безпеки розповіли, що докази свідчать про те, що однією з учасників теракту була жінка, яка є членом РПК. Вона народилася в 1992 році, дівчина є уродженкою міста Карс на сході Туреччини. До РПК вона приєдналася в 2013 році. У справі є ще один підозрюваний.

Після атаки в Анкарі турецька влада ввела комендантську годину в південно-східній частині міста Ширнак. Це зроблено з метою провести операцію проти курдських бойовиків в цьому районі, повідомляє Reuters з посиланням на заяву офісу губернатора.