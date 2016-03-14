У Туреччині заявили про неспростовні підстави причетності терористів до вибуху в Анкарі

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що аналіз розвідувальних даних і зібраних на місці злочину доказів дають неспростовні підстави причетності до терористичного акту в Анкарі терористичного угрупування, повідомляє агентство Анадолу.

«Найближчим часом розслідування буде завершено і громадськість буде проінформована про його результати», - сказав Ахмет Давутоглу.

Давутоглу наголосив, що підрив автомобіля в Бульварі Ататюрк спрямований проти цивільного населення, що очікує транспорт на автобусній зупинці.

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«Це підлий злочин спрямований проти наших мирних громадян. Ми гнівно засуджуємо теракт проти нашого народу, який не зможе налякати наших громадян і не зверне уряд зі шляху в боротьбі з терором », - додав прем'єр-міністр.

Ахмет Давутоглу висловив упевненість в тому, що виконавці і замовники злочину якнайшвидше будуть виявлені і понесуть найжорстокіше покарання в рамках закону.

«Аналіз розвідувальних даних і зібраних на місці злочину доказів дають неспростовні підстави причетності до терористичного акту в Кизілайї терористичного угрупування. Висловлюємо глибоке співчуття родинам та близьким загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим », - сказав Давутоглу.