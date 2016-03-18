Саудівська Аравія згортає авіаудари по позиціях повстанців у Ємені

Міжнародна коаліція, яку підтримують США, почала бомбардування рік тому для підтримки уряду Ємену, визнаного світовим співтовариством, передає Бі-бі-сі.

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За словами представника армії Саудівської Аравії, коаліція продовжить надавати підтримку з повітря єменським військам.

У четвер стало відомо, що кількість загиблих внаслідок авіаудару коаліції під керівництвом Саудівської Аравії на півночі Ємену подвоїлася, перевищивши 100 осіб.

За словами очевидців, щонайменше два снаряди влучили в жвавий ринок в провінції Хадджа, яку контролюють повстанці-хусити. За даними ООН, серед загиблих - 22 дитини.

У січні комісія ООН прийшла до висновку, що авіаударів коаліції зазнають мирні жителі. За оцінками експертів організації, деякі напади прирівнюються до злочинів проти людяності.

Повстанці-хусити воюють зі збройними силами, лояльними вигнаному президенту Мансуру Хаді.

В результаті конфлікту загинули понад 6200 мирних жителів, мільйони були змушені покинути свої будинки, і вся країна, що має найслабкішу економіку в арабському світі, опинилася на порозі масового голоду.