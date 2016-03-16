Від авіаударів в Ємені загинули 40 цивільних - BBC
00:29, 16 березня 2016Світ
146 0
Понад 40 цивільних загинули під час авіаударів на півночі Ємену, повідомили місцеві представники органів охорони здоров'я.
REUTERS
За їхніми словами, три авіаудари нанесли по залюдненому ринку в районі Мустаба в провінції Хаджа, передає BBC Україна.
Раніше гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що їхній шпиталь, розташований поблизу, прийняв десятки поранених цивільних.
Читайте такожЗниклий в Ємені винищувач ОАЕ розбився
Це сталось на території, яку контролюють повстанці хуті, що борються проти уряду та коаліції, яку очолює Саудівська Аравія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter