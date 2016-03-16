Від авіаударів в Ємені загинули 40 цивільних - BBC

00:29, 16 березня 2016
Світ
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Понад 40 цивільних загинули під час авіаударів на півночі Ємену, повідомили місцеві представники органів охорони здоров'я.

REUTERS

За їхніми словами, три авіаудари нанесли по залюдненому ринку в районі Мустаба в провінції Хаджа, передає BBC Україна.

Раніше гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що їхній шпиталь, розташований поблизу, прийняв десятки поранених цивільних.

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Це сталось на території, яку контролюють повстанці хуті, що борються проти уряду та коаліції, яку очолює Саудівська Аравія.

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