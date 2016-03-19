"Аерофлот" скасував всі рейси в Ростов-на-Дону 19 і 20 березня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

"У зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася у м. Ростов-на-Дону 19 березня 2016 року, аеропорт міста на даний час закритий. Всі рейси, що вилітають/прилітають до Ростова-на-Дону 19 і 20 березня, скасовано", - йдеться в повідомленні.

Дочірня авіакомпанія "Аерофлоту" "Донавіа" скасувала 19 березня 2016 року наступні рейси: - Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург 5114-5115, Ростов-на-Дону - Сімферополь, Сочі - Єреван, Ростов-на-Дону - Єреван.

Виліт/приліт усіх рейсів здійснюватиметься з аеропорту міста Краснодар.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з Дубая, розбився під час заходу на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними авіакомпанії FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів і сім членів екіпажу.

За даними Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, в результаті катастрофи літака авіакомпанії FlyDubai загинули вісім громадян України.