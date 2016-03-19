Катастрофа Boeing в Ростові: озвучені нові дані про кількість загиблих українців

Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону.

"За останніми даними, внаслідок аварії загинуло 8 громадян України, така остання інформації прийшла від екстрених служб", - сказав співрозмовник агентства.

Як передає Радіо Свобода, авіакомпанія FlyDubai повідомляє, що серед 55 пасажирів, загиблих на борту літака Boeing 738, що виконував рейс FZ981 із Дубая до Ростова-на-Дону, восьмеро були громадянами України.

Серед загиблих 44 росіянина, двоє громадян Індії, один - Узбекистану, ідеться на сторінці авіакомпанії у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаю, розбився під час заходу на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить на своїй сторінці у Facebook авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів, включаючи 33 жінок, 18 чоловіків і чотирьох дітей, і сім членів екіпажу.

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У технічних службах аеропорту повідомили, що на час посадки літака рейсу 981 був сильний вітер, пориви якого досягали 30 метрів на секунду.

За даними FlyDubai, літак, який вилетів з Дубая о 18:20 за Гринвічем (це 20:20 за Києвом і 21:20 за Москвою), мав приземлитися у Ростові-на-Дону о 22:40 за Гринвічем. Перед катастрофою екіпаж зробив три спроби посадити літак, трагедія сталася о 3:42 за московським часом (01:42 за Гринвічем).