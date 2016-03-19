Пентагон уперше підтвердив виведення більшості ударних російських літаків із Сирії

Про це повідомили американські військові, передає Радіо Свобода.

"У них ще є вертольоти і деякі транспортні літаки. Але більшість російських ударних літаків залишили Сирію", – підтвердив полковник Патрік Райдер, представник Центрального командування США.

Це перше з боку США підтвердження, що Росія виконує ухвалене 14 березня президентом Володимирром Путіним рішення вивести більшу частину російських сил із Сирії. Американські посадовці раніше висловлювали скептицизм щодо несподіваного плану виведення, деякі спостерігачі далі наполягають, що Росія не завершує військову кампанію в Сирії.

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Попри припинення бойової діяльності на півночі Сирії, в районі стародавнього міста Пальміра на півдні країни російські літаки продовжували вильоти. Російські військові заявляють, що літаки здійснюють близько 25 бойових вильотів на день, щоб допомогти сирійським силам відбити Пальміру в угруповання "Ісламська держава".