Росія бомбить позиції бойовиків ІДІЛ в сирійській Пальмірі – Міноборони РФ

За даними Міноборони РФ, Росія, після часткового виведення своїх військ з Сирії, продовжує активно допомагати сирійській армії в боях за місто Пальміра, що захоплене бойовиками з джихадстського угруповання "Ісламська держава" (ІД), пише DW.

Наголошується, що російські літаки щодня здійснюють 20-25 бойових вильотів.

За даними Міноборони РФ, при підтримці російської авіації підрозділи сирійської армії встановили контроль над пануючими висотами і основними дорожніми напрямками, перерізали шляхи підвозу боєприпасів і матеріальних засобів бойовикам. Також наголошується, що "створено умови для оточення і остаточного розгрому збройних формувань ІД в Пальмірі".

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.