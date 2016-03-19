З'явилося відео з місця катастрофи Boeing у Ростові-на-Дону (фоторепортаж)

На відеозаписі видно розкидані відламки від літака, який розбився лівіше від злітно-посадкової смуги аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаю, розбився під час заходу на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів і сім членів екіпажу.

Слідчі заявляють, що причиною авіакатастрофи у Ростові-на-Дону літака авіакомпанії FlyDubai могла стати помилка екіпажу, технічна несправність або складні метеоумови.