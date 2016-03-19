Слідчі розглядають три версії катастрофи Boeing в Ростові-на-Дону

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

"Відпрацьовуються різні версії того, що сталося, серед яких - помилка у діях екіпажу літака, технічна несправність борту, складні метеоумови та інші фактори. Розслідування кримінальної справи триває", - йдеться в повідомленні.

Слідчі-криміналісти Головного слідчого управління СК Росії продовжують роботу на місці катастрофи літака, що виконував рейс 981 "Дубай-Ростов".

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Раніше повідомлялося, що слідчі почали вилучати льотну документацію і вивчати дії оперативних служб аеропорту, а також встановлювати контакти з авіакомпанією FlyDubai, представники якої найближчим часом прибудуть до Ростова-на-Дону.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаю, розбився під час заходу на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів і сім членів екіпажу.

За даними Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, в результаті катастрофи літака авіакомпанії FlyDubai загинули вісім громадян України.