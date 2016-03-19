У мережі з'явилися перші фото з місця падіння Boeing у Ростові-на-Дону
У мережі з'явилися перші фото з місця падіння Boeing 737-800.
Знімки з місця падіння пасажирського літака показали в групі Вконтакте "Ростов-на-Дону".
На цих фото можна побачити місце падіння літака і його уламки.
Нагадаємо, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебували 62 людини, всі вони загинули.
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За попередніми даними, лайнер розбився при посадці після заходу на друге коло, перед яким провів у зоні очікування аеропорту більше 2 годин.
У мережі інтернет вже з'явилися кадри падіння і подальшого вибуху імовірно пасажирського лайнера Boeing-737-800 поблизу аеропорту Ростова-на-Дону.
Крім того, МНС Росії опублікувало список пасажирів і членів екіпажу літака Boeing 737-800 авіакомпанії flydubai, що розбився в аеропорту Ростова-на-Дону.