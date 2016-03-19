Вибух у центрі Стамбула: кількість жертв зросла до 4, поранено 20 осіб

Сьогодні в Стамбулі в результаті скоєного терористом-смертником вибуху загинули 4 людей. Про це заявив губернатор міста Васип Шахін, передає Російська служба ВВС.

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За його словами, двадцять постраждалих залишаються в лікарні.

Як повідомлялося, вибух стався на популярній у туристів пішохідній вулиці Істікляль вранці в суботу.

Нагадаємо, в Туреччині останнім часом сталися відразу кілька терактів, що забрали десятки життів, зокрема в столиці країни Анкарі.

Минулої неділі вибух в Анкарі забрав життя 37 людей. Відповідальність за напад узяло на себе угрупування курдських бойовиків, яка є відгалуженням забороненої Робочої партії Курдистану.

Минулого місяця через напад на військовий конвой в Анкарі загинули 28 людей, десятки були поранені.