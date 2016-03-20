Сербія знову відмовилась приєднуватися до західних санкцій проти Росії

Сербія не збирається приєднуватися до санкцій проти Росії. Про це ТАСС заявили в постійному представництві Сербії при ООН.

"Президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Сербії багато разів повторювали, що Сербія ніколи не приєднається до санкцій проти Російської Федерації. Наша позиція не змінилася", - заявила перший радник представництва Ана Іліч.

18 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз продовжить реалізацію політики невизнання Криму частиною Росії, у тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Вона закликала держави-члени ООН розглянути можливість прийняття аналогічних заходів щодо невизнання, посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї від 27 березня 2014 року.

Документ, прийнятий більшістю голосів, оголосив референдум в Криму незаконним і закликав всі держави і міжнародні організації не визнавати півострів частиною Росії.

У липні 2014 року Євросоюз і США ввели санкції щодо РФ через анексію Криму та участь Росії у війні на Донбасі.

Росія 7 серпня 2014 року ввела пакет заходів у відповідь на санкції Євросоюзу, США, Австралії, Канади та Норвегії. Так звані контрсанкції заборонили імпорт до РФ з цих країн фруктів, овочів, молочної і м'ясної продукції.