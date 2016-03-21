У Німеччині встановлено історичний рекорд притоку мігрантів

За даними федерального статистичного відомства, країна за минулий рік зареєструвала 1,14 млн осіб, з них 860 тис. вже поїхали до інших країн, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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"2015 рік відзначився незвично високою міграцією іноземців до Німеччини. (…) Сумарна іміграція склала 1,14 млн. Це найвищий показник "чистої міграції" за всю історію Німеччини", - відзначили статистики. Вони уточнили, що число прибулих іноземців за рік виросло на 49%, тоді як виїздів з країни було лише на 12% більше, ніж 2013 року.

У наведену статистику потрапили всі іноземці, які перетнули німецький кордон. Однак з огляду на великий притік біженців - особливо з країн Близького Сходу - у 2015 році саме вони становили левову частку новоприбулих.

Раніше повідомлялося, що після закриття низкою країн на Балканському півострові своїх кордонів для транзиту мігрантів багато притулків для мігрантів у Німеччині залишаються напівпорожніми. Найбільше порожніх місць у притулках Східної Німеччини: в Тюрінгії вони заповненні лише на 18,6%, в Саксонії - на 20%, у Бранденбурзі - на 44%.