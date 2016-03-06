Меркель: Бюджет Німеччини не постраждає через біженців

«Бюджет без нових боргів доречний для країн зі старіючим населенням, ми прагнемо до такого бюджету з оглядкою на майбутні покоління», — сказала канцлер в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Меркель зазначила, що побоювання про нові борги країни є безпідставними, пише Росбалт.

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Вона також прокоментувала питання про правопорушення з боку мігрантів. За її словами, вироки, що порушили закон біженців повинні виноситися як можна швидше», а не відкладатися «на потім». «У разі, якщо було скоєно злочин, покарання повинно випливати, на скільки це можливо, швидко», — підкреслила Ангела Меркель.

Крім того, вона вважає, що мігранти повинні відвідувати інтеграційні курси. Канцлер чекає від біженців і мігрантів дотримання німецьких законів і поваги до життєвого укладу громадян.