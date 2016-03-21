Сервіс з бронювання готелів Booking.com запрацює на Кубі

Підписання відбулося на другий день історичного візиту на Кубу президента США Барака Обами, передає kommersant.ru з посиланням на EFE. Готелі на Кубі через американський сервіс Booking.com можна буде забронювати вже в квітні. Спочатку в базі з'являться готелі Гавани, потім компанія планує розширити географію, додавши інші кубинські міста.

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Як повідомляв УНІАН, Барак Обама прибув на Кубу з офіційним візитом в неділю, і пробуде на острові до вівторка. У понеділок президент США провівпереговори з кубинським лідером Раулем Кастро. Це перша поїздка американського президента в країну за останні 88 років. Візит не тільки підведе риску під одним з основних зовнішньополітичних досягнень адміністрації, але і може привести до конкретних економічних результатів: незважаючи на триваюче ембарго, завдяки низці схвалених Білим домом послаблень інтерес компаній з США до острова вже різко підвищився.