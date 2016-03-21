У Білому домі задоволені прийомом Обами на Кубі

За словами радника президента США з національної безпеки Бена Родса, протокол візиту Барака Обами не припускав, що в аеропорту його зустрічатиме кубинський лідер Рауль Кастро, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. Бен Родс додав, що офіційним початком заходів стане церемонія за участю двох лідерів 21 березня.

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Коментувати протокольні питання адміністрації американського президента довелося після того, як Трамп у своєму мікроблозі написав, що американському лідеру по його прибуттю на Кубу «не надали належної поваги»: його зустрічав не Рауль Кастро, а глава МЗС країни Бруно Родрігес. Мільярдер зазначив, що Рауль Кастро зустрічав в аеропорту Папу Римського і предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила, що прилітали на Кубу в лютому.

Барак Обама вирушив з історичним візитом на Кубу в неділю, 20 березня. Він став першим за 88 років американським президентом, який відвідав цю країну. Після революції, що відбулася в 1959 році , влада США наклала на Кубу торгове ембарго, а в 1961 році розірвала дипломатичні відносини з Кубою.