Президент США прибув з історичним візитом на Кубу

У цій поїздці Барака Обаму супроводжує його дружина Мішель і дві їхні доньки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В ході дводенного візиту Обама проведе переговори з нинішнім кубинським лідером Раулем Кастро. Зустрічі з його старшим братом Фіделем, який очолив Кубу після революції, не планується.

Читайте такожАвіакомпанії США планують здійснювати 30 рейсів в день на Кубу

У планах Обами - обговорення торгівлі і політичних реформ на Острові Свободи.

Обама має намір зустрітися і з кубинськими дисидентами. Очікується, що в цій зустрічі візьмуть участь "Жінки в білому" – активісти організації, створеної дружинами політв'язнів.

Читайте такожКуба і Євросоюз підписали договір про співпрацю

Як зазначає оглядач Бі-бі-сі по Північній Америці Джон Сопел, значення цієї поїздки важко переоцінити, так як ще півтора роки тому сама ідея про те, що нога президента США може ступити на кубинську землю, здавалася абсолютно нездійсненною.