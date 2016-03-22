ФБР знайшло спосіб отримати доступ до заблокованого iPhone без участі Apple

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У відомстві це пояснили тим, що вони, можливо, знайшли новий спосіб отримати доступ до заблокованого iPhone Саїда Фарука, учасника нападу в Сан-Бернадіно. Допомога Apple слідству більше не потрібна.

Згідно з заявою міністерства, "зовнішня сторона" представила ФБР новий спосіб злому iPhone в цю неділю.

Інших деталей чиновники не повідомили.

До 5 квітня чиновники обіцяли надати звіт про те, чи вдалося їм дістати доступ до інформації.

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Як повідомляв УНІАН, ФБР вимагає від технологічної компанії допомогти розблокувати iPhone, який належав Саїду Фаруку, одному з двох терористів, які вбили 14 людей в каліфорнійському Сан-Бернардіно в грудні 2015 року.

Apple відмовилася виконувати цю вимогу, заявивши, що не буде зламувати електронні пристрої власного виробництва. Компанія аргументує це тим, що подібні "лазівки" можуть поставити під загрозу широкий спектр електронних пристроїв, викликати стурбованість щодо несанкціонованого доступу до особистої інформації.