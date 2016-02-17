Суд зобов'язав Apple допомогти у зломі телефону стрілка з Сан-Бернардіно

У постанові суду йдеться, що представники компанії повинні допомогти слідчим ФБР обійти протоколи безпеки і отримати доступ до повідомлень. За інформацією Бі-бі-сі, Apple має намір оскаржити постанову.

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Слідчі впевнені, що в телефоні зберігається важлива інформація. При цьому до неї неможливо добратися, не знаючи пароль. Більше того, у разі десяти невдалих спроб ввести його телефон автоматично видалить всю інформацію.

Система безпеки вибудувана так, що навіть самі фахівці Apple не можуть отримати доступ до інформації. У зв'язку з цим слідчі просять їх не підбирати пароль, а просто полегшити їм цей процес.

Зокрема, у ФБР хочуть, щоб інженери Apple зняли ліміт на кількість спроб ввести пароль, а також допомогли створити програму, яка буде автоматично перебирати всі можливі комбінації з високою швидкістю.

Саїд Фарук і його дружина Ташфин Малік 3 грудня 2015 року вбили 14 беззбройних людей і поранили ще більше двох десятків. Вони намагалися втекти, але були вбиті в перестрілці з поліцією, яка їх переслідувала.

Пізніше глава ФБР Джеймс Комі повідомив, що подружжя було послідовниками ідей радикального ісламу ще до знайомства один з одним. Стрілянину в Сан-Бернардіно в бюро назвали найбільшим терактом в США після 11 вересня 2001 року.