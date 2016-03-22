У РФ своєрідно прокоментували теракти в Брюсселі: згадали НАТО і "подвійні стандарти"

Глава комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков на своїй сторінці в Twitter розкритикував генсека НАТО Столтенберга.

"Поки Столтенберг, себе не пам'ятаючи, бореться з уявною російською загрозою і розміщує війська в Латвії, у нього під носом, в Брюсселі, підривають людей", - зазначив він.

Поки Столтенберг, себе не пам'ятаючи, бореться з уявною "росс. загрозою" і розміщує війська в Латвії, у нього під носом, в Брюсселі підривають людей — Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) March 22, 2016

Крім того, Пушков висловив свої співчуття родичам загиблих у Брюсселі.

Глибокі співчуття родичам загиблих в Брюсселі. Європі пора зрозуміти,звідки виходить справжня загроза, і об'єднати зусилля з Росією — Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) March 22, 2016

У свою чергу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що "ми сьогодні приходимо до дуже сумних підсумків політики "подвійних стандартів" у цій сфері".

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"Не можна ділити терористів на хороших і поганих", — заявила вона одному з російських телеканалів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) пролунали два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 людей, близько 25 отримали поранення. Пізніше вибухи сталися у метрополітені Брюсселя. Жертвами вибухів у метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.