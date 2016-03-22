У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі посилили стан тривоги - Столтенберг

Про це йдеться у заяві генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга з приводу терористичних атак, які сталися у Брюсселі сьогодні вранці.

Читайте також"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти в Брюсселі

"Ми вирішили посилити стан тривоги у штаб-квартирі НАТО. Ми зберігаємо пильність та продовжуємо відслідковувати ситуацію дуже уважно", - наголосив Йенс Столтенберг.

Генсекретар Альянсу заявив, що глибоко засмучений терактами.

Генсек НАТО назвав трагедією великі людські втрати внаслідок нападів терористів. "Мої думки - з тими, хто втратив своїх близьких, з усіма, хто постраждав, та з народом Бельгії. Ми всі стоїмо разом, пліч-о-пліч з нашим союзником Бельгією у цей трагічний день. Ця атака є боягузливим нападом. Нападом на наші цінності та наші відкриті суспільства. Тероризм не завдасть поразки демократії та не забере нашу свободу", - наголосив Йенс Столтенберг.