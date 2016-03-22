"Те, чого ми боялися, сталося": Прем'єр Бельгії зробив заяву у зв'язку з терактами в Брюсселі

Про це заявив прем'єр-міністр країни Шарль Мішель, виступаючи зі зверненням після терактів, пише Європейська правда з посиланням на RTBF.

"Те, чого ми боялися, сталося. Наша країна постраждала від боягузливих та жорстоких терактів", - зауважив він.

За його словами, уряд Бельгії намагається убезпечити інші місця, що можуть піддатися атакам.

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"Важливо оцінити ситуації та стан постраждалих, в тому числі іноземців. Ми евакуюємо їх до різних лікарень. Є багато мертвих", - зауважив прем'єр.

Він закликав громадян зберігати спокій та бути об'єднаними, щоб протистояти атакам.

"Ми стежимо за розвитком ситуації кожну хвилину", - наголосив Шарль Мішель.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) пролунали два вибухи, жертвами яких стали щонайменше 17 осіб, близько 25 дістали поранення. Пізніше вибухи сталися у метрополітені Брюсселя. Жертвами вибухів у метро, за попередніми результатами, стали 10 осіб.