У Бельгії оголошено максимальний рівень терористичної загрози
10:47, 22 березня 2016Світ
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У Бельгії оголошено четвертий - найвищий - рівень терористичної загрози.
У Бельгії сталася серія терактів / twitter.com
Це рішення прийняла влада Бельгії, передає видання rtbf.
"Рівень терористичної загрози підняли до четвертого для всієї країни", - наголошується у повідомленні.
До цього в Бельгії зберігався третій рівень.
При такому рівні загрози зазвичай припиняють роботу громадського транспорту, а люди повинні уникати масових заходів.
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Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи. За даними місцевих ЗМІ, вибух стався в зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.
Крім того, в Брюсселі після серії терактів в аеропорту стався третій вибух. Цього разу в метро.
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