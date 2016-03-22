У Бельгії оголошено максимальний рівень терористичної загрози

Це рішення прийняла влада Бельгії, передає видання rtbf.

"Рівень терористичної загрози підняли до четвертого для всієї країни", - наголошується у повідомленні.

До цього в Бельгії зберігався третій рівень.

При такому рівні загрози зазвичай припиняють роботу громадського транспорту, а люди повинні уникати масових заходів.

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Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи. За даними місцевих ЗМІ, вибух стався в зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.

Крім того, в Брюсселі після серії терактів в аеропорту стався третій вибух. Цього разу в метро.