Обама зустрівся з кубинськими дисидентами і похвалив їх за сміливість

"Часто необхідно проявляти видатну сміливість, щоб бути активним в громадському житті тут, на Кубі", - сказав Барак Обама, повідомляє Бі-бі-сі. За словами американського президента, влада США сподівається, що зусилля Вашингтона допоможуть кубинцям жити щасливо і успішно.

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Раніше Барак Обама виступив зі зверненням до кубинців, в якому закликав їх приймати зміни і дивитися в майбутнє з надією. При цьому він зазначив, що США з розумінням ставляться до відмінностей між двома країнами.

Напередодні під час зустрічі з кубинським лідером Раулем Кастро Барак Обама заявив, що розбіжності з питань прав людини і демократії поки що є перешкодою для зміцнення зв'язків Куби і США.

При цьому президент США зазначив, що бачить успіхи кубинської влади в галузі охорони здоров'я та освіти.

Рауль Кастро, в свою чергу, заявив, що якби блокада проти Куби була знята, то Вашингтон і Гавана могли б досягти більшого.