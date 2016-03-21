Обама зустрівся з Раулем Кастро на Кубі

Перед початком переговорів президент США поклав вінок до пам'ятника герою боротьби за незалежність Куби Хосе Марті під звуки кубинського і американського гімнів, передає Бі-бі-сі. Раніше Барак Обама говорив, що на зустрічі з Раулем Кастро він планує порушити тему свободи слова і зборів на Кубі.

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Напередодні президент США прибув на Кубуз офіційний дводенним візитом. Це перший візит глави США в карибську державу за 88 років. Багато журналістів відзначають, що цей візит знаменує собою поворот у американсько-кубинських відносинах.