Обама зустрівся з Раулем Кастро на Кубі
18:18, 21 березня 2016Світ
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Президент США Барак Обама почав переговори з кубинським лідером Раулем Кастро. Зустріч проходить у Палаці революції в Гавані, де засідає кубинський парламент.
REUTERS
Перед початком переговорів президент США поклав вінок до пам'ятника герою боротьби за незалежність Куби Хосе Марті під звуки кубинського і американського гімнів, передає Бі-бі-сі. Раніше Барак Обама говорив, що на зустрічі з Раулем Кастро він планує порушити тему свободи слова і зборів на Кубі.
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Напередодні президент США прибув на Кубуз офіційний дводенним візитом. Це перший візит глави США в карибську державу за 88 років. Багато журналістів відзначають, що цей візит знаменує собою поворот у американсько-кубинських відносинах.
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