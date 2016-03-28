Росія забрала з авіабази в Сирії три ударних вертольоти
Росія забрала з Сирії три ударних вертольоти - два Мі-24 і один Мі-35
Як повідомляють російські ЗМІ, їх перевезли в Росію з авіабази Хмеймім на транспортному літаку "Руслан", передає Бі-бі-сі.
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Вертольоти охороняли прилеглу до аеродрому територію і супроводжували повітряні судна під час зльоту та заходу на посадку. З посиланням на неназваних російських офіцерів в Сирії один із російських телеканалів передав, що на авіабазі ще залишаються вертольоти для виконання таких завдань.
Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська з Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.
Однак деяка частина російської авіації залишилася в Сирії для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава". Зокрема у відомстві розповідали про підтримку операції зі звільнення Пальміри від ісламістів.