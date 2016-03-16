Росія вивела із Сирії майже половину своїх літаків - Reuters

Це випливає з аналізу кадрів, що транслюються по державному телебаченню, передає РБК з посиланням на Reuters.

За оцінками агентства, протягом останніх двох днів Росія вивела із Сирії щонайменше 15 літаків, серед яких — бомбардувальники Су-24 і Су-34, винищувачі Су-30 і літак штурмової авіації Су-25.

Всього ж, за оцінками Reuters, основаними на аналізі супутникових знімків, кадрів повітряних ударів російських ВКС і заявах Міноборони Росії, на базі Хмеймім у провінції Латакія перебували 36 російських літаків.

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Як зазначає агентство, визначити, чи були направлені на заміну виведеним із Сирії літакам інші, неможливо.

Крім того, наголошує Reuters, на російській базі у Сирії перебувають щонайменше 14 вертольотів і приблизно стільки ж безпілотників. У разі, якщо їх теж будуть виводити із Сирії, то вони, ймовірно, будуть відправлені морським шляхом або повітрям.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил із Сирії 15 березня.

Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі і військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.