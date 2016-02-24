Пєсков розповів, хто відіграв провідну роль в переговорах щодо перемир'я в Сирії

На питання, чи був Дамаск в курсі переговорів, Пєсков відповів, що «мова йде про закриті двосторонні російсько-американські переговори», повідомляє РБК.

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"Мова йде про переговори двох країн, які можуть дієво сприяти врегулюванню. Асад є легітимним президентом Сирії, безумовно, у нього можуть бути власні точки зору на різні модальності сирійського врегулювання, як у глави сирійської держави, але в даному випадку Росія і США, саме вони використовують свій вплив і свій потенціал з тим, щоб зблизити позиції тих країн, які мають діаметрально протилежні погляди на врегулювання", — сказав він.

Як повідомлялося, 22 лютого Росія і США домовилися про припинення бойових дій в Сирії з 27 лютого. Режим припинення вогню не торкнеться "Ісламської держави" та інших терористичних груп. Путін оголосив про це рішення в спеціальному зверненні.