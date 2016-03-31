На конференції ООН з вирішення кризи мігрантів жодного прориву не досягли

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з питань біженців, передає українська редакція "Німецької хвилі". До проведення женевської конфренції існувала згода на прийняття 178 тис. мігрантів. Нині ж погоджено надання притулку майже 185 тис. людей.

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На відкритті конференції у Женеві, у якій взяли участь представники понад 90 країн, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав усі країни світу проявити солідарність і прийняти 480 тис. мігрантів з Сирії протягом наступних трьох років.

Внаслідок війни у Сирії, яка триває з 2011 року, загинули близько 250 тис. людей, майже 5 млн були змушені виїхати за кордон. Більшість з них переїхали до сусідньої Туреччини, Лівану, Йорданії та Іраку. При цьому Туреччина прийняла понад 2,7 млн сирійців, Ліван - понад мільйон, а Йорданія - понад 600 тис. біженців з Сирії.