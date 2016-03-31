Аналітики оцінили число жертв серед мирного населення Сирії через російські авіаудари

Про це йдеться в доповіді «Бездумне нехтування життями мирних жителів», передає РБК.

Відзначається, що дані, зібрані Airwars Monitoring Group (Моніторингова група повітряних воєн, AMG), стосуються перших трьох місяців російській операції в Сирії — з 30 вересня по 31 грудня 2015 року.

AMG стверджує, що зібрала і проаналізувала дані ряду сирійських моніторингових та правозахисних організацій, серед яких Сирійська мережа з прав людини (Syrian Network for Human Rights, SNHR), Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), Центр документації насильства (Violations Documentations Center, VDC) та інші. Сумарно всі ці організації повідомили про 330 інцидентів з обстрілом мирних жителів російською авіацією, в результаті яких загинули від 1826 до 2426 людина.

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Експерти AMG стверджують, що для верифікації отриманих даних вони використовували офіційні дані російського Міноборони, повідомлення преси та відомості з соціальних мереж. В результаті група дослідників вважала підтвердженими 192 випадки загибелі мирних жителів в результаті дій російської авіації з 330, про які повідомляли правозахисники. Наведена AMG оцінка чисельності загиблих зроблена виходячи з числа верифікованих інцидентів. Більше 1300 ймовірних жертв російських авіанальотів на сайті AMG перераховані поіменно.

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Автори доповіді AMG стверджують, що Росія в перші місяці операції активно обстрілювала цивільну інфраструктуру в Сирії, в тому числі, пункти видачі їжі, водоочисні споруди. На їхню думку, ці удари призводили до масової загибелі мирних жителів (коли число жертв становило 20 осіб і більше) 16 разів. Зокрема, 71 мирний сирієць загинув в результаті удару по ринку в місті Аль-Букамаль в провінції Дейр-ез-Зор, говориться в доповіді.